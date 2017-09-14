По информации издания, анонимы сообщили о взрывных устройствах в торговых центрах «Галерея», «Стокманн», «Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Монпансье», «Июнь», «Чкаловский» и «Космос».
«Фонтанка» пишет, что проводится эвакуация, но не уточняет, где именно.
Источник в экстренных службах рассказал «Российской газете», что посетителей и персонал выводят из пяти торговых центров: «Миллер», «Июнь», «Стокманн», «Радуга» и «Чкаловский».
В Москве из-за анонимных звонков эвакуировали восемь школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Всего было эвакуировано около девяти тысяч человек.
Накануне в столице эвакуировали более ста тысяч человек из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в торговых центрах, вокзалах и вузах. По словам источника «Интерфакса», в экстренные службы поступило 65 звонков о минировании более чем 70 объектов.
Массовая эвакуация началась в крупных российских городах с 10 сентября. Анонимные звонки о ложном минировании поступали в экстренные службы Перми, Владивостока, Красноярска, Брянска, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.
В связи с этим ФСБ завела уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий происходящего, в том числе спланированную атаку со стороны другого государства. По словам информированного источника «Интерфакса», более 90% звонков поступали через интернет-каналы с территории Украины.
В первой колонке Лизы Песковой для Forbes обнаружили плагиат
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова...
В Москве и Петербурге прошли массовые эвакуации после звонков о бомбах
В Санкт-Петербурге поступило не менее девяти...
Российский омбудсмен: иногда хочется стрелять в нарушителей прав человека (4)
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна...
В России и Беларуси начались стратегические военные учения "Запад-2017" (10)
14 сентября на территории России и Беларуси начались...
Волна загадочных звонков о минировании докатилась до Москвы (7)
В Москве несколько тысяч человек, находившихся в...
TOP новостей
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (20)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Где в 2018 году зарабатывать хорошо? Разница в зарплатах "чистыми" в Литве, Латвии и Эстонии (5)
Правительство Литвы предложило повысить минимальную...
Президент Литвы: к учениям "Запад" мы подготовились лучше, чем когда бы то ни было (135)
К проходящим недалеко от литовской границы...