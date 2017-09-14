В Москве и Петербурге прошли массовые эвакуации после звонков о бомбах

По информации издания, анонимы сообщили о взрывных устройствах в торговых центрах «Галерея», «Стокманн», «Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Монпансье», «Июнь», «Чкаловский» и «Космос».

«Фонтанка» пишет, что проводится эвакуация, но не уточняет, где именно.

Источник в экстренных службах рассказал «Российской газете», что посетителей и персонал выводят из пяти торговых центров: «Миллер», «Июнь», «Стокманн», «Радуга» и «Чкаловский».

В Москве из-за анонимных звонков эвакуировали восемь школ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Всего было эвакуировано около девяти тысяч человек.

Накануне в столице эвакуировали более ста тысяч человек из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в торговых центрах, вокзалах и вузах. По словам источника «Интерфакса», в экстренные службы поступило 65 звонков о минировании более чем 70 объектов.

Массовая эвакуация началась в крупных российских городах с 10 сентября. Анонимные звонки о ложном минировании поступали в экстренные службы Перми, Владивостока, Красноярска, Брянска, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

В связи с этим ФСБ завела уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий происходящего, в том числе спланированную атаку со стороны другого государства. По словам информированного источника «Интерфакса», более 90% звонков поступали через интернет-каналы с территории Украины.