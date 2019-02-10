Минимум семь участников "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге, в том числе организатор марша Светлана Уткина, задержаны полицией. Корреспонденты DW также сообщили о минимум трех задержанных во время акции в Москве.

"Марши материнского гнева", организованные в поддержку активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и других политзаключенных в России, прошли в воскресенье, 10 февраля, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других российских городов.

Черное сердце как символ протеста матерей

В Москве "Марш разгневанных матерей" начался в 11 часов дня. По данным Екатерины Шульман, представляющей "Совет по правам человека", в нем приняли участие более 500 человек. Поскольку мероприятие не было согласовано с московскими властями, большинство его участников отказались от плакатов и иной атрибутики.

При этом они скандировали лозунги, в частности "Дело сети - позор власти", "Свободу политзаключенным" и "Руки прочь от детей и матерей". Отдельные активисты несли антипутинские плакаты.

Символом акции стало изображение черного сердца, которое многие участники прикрепили к одежде.

Задержания участников маршей в Москве

В целом акция, прошедшая в форме прогулки по бульварам в центре Москвы, была спокойной, сообщает корреспондент DW. Но в начале акции произошла стычка ее участников с активистами движения SERB, которые порвали плакаты оппозиционеров. На данный момент задержаны три участника, причем два из них - члены националистического движения SERB, в том числе лидер движения SERB Гоша Тарасевич.

На акции в Москве был задержан также член демократического движения "Солидарность" Михаил Кригер и участник "Марша" Максим Пряхин.

На шествие в Москве поддержать участников также пришла литературовед и издатель Ирина Прохорова.

В Санкт-Петербурге на акцию протеста пришло около 200 человек, среди них глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский. Участники марша шли по улицам в тишине и без лозунгов. По информации сайта ОВД-инфо, здесь полиция задержала семь участников акции, среди них организатора протеста Светлану Уткину.

Поводом к проведению маршей стало дело активистки "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, приговоренной 23 января 2019 года судом к домашнему аресту до 20 марта за участие в деятельности нежелательной в РФ организации. В конце января в реанимации скончалась дочь Шевченко, на свидание с которой активистку не допустили.

Акции протеста прошли и в других городах России

В Екатеринбруге зампредседателя Свердловского отделения партии "Яблоко" Ирина Скачкова сообщила, что акция прошла организованно, полицейские не мешали действиям участников.

Как сообщает онлайн-издание "Чистовик", в Махачкале маршу протеста активно противодействовали силовики, несмотря на то, что организаторы акции официально и в срок подали заявку на ее проведение.

В Казани в акции участвовали около 20 человек. Они собрались в сквере Тинчурина с плакатами "Смерть ребенка от погон не отстирается" и "Руки прочь от Анастасии Шевченко" . При этом участники акции особо выступили в поддержку местной активистки Гульназ Равиловой, которая, по мнению участников марша, подвергается политическому преследованию со стороны силовиков.