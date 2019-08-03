Есть угроза выгорания всей площади здания, которая составляет 10 тыс. кв. метров. Пожарным пока не удается остановить распространение огня. Для ликвидации пожара МЧС задействовало два вертолета.

Пожар был настолько мощным, что языки пламени поднимались на высоту десятков метров. Через полтора часа после начала пожара здание начало рушится. Вначале обвалились перекрытия, под которым оказался один из пожарных. Товарищи вытащили его из огня. "В результате обрушения деревянных перекрытий в пустующем здании на улице Дубининская под завалами оказался пожарный. В 07.44 пострадавший извлечен из-под завалов и передан врачам", - сообщили в МЧС. Состояние пострадавшего уточняется.

Вскоре все здание стало оседать. "Здание на Дубининской рушится. Пожарные отведены на безопасное расстояние от него", - сообщил собеседник ТАСС.

Пламя угрожает перекинуться на расположенные рядом строения, в том числе автозаправку, однако пожарные стараются не допустить перехода огня на расположенную рядом АЗС.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ, полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице и Жукову проезду. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка.

Передвижная лаборатория ГУМЧС провела замеры атмосферного воздуха, превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения не выявлено. На место пожара были высланы 10 единиц техники и 30 человек личного состава, отметили в ГУМЧС.

По предварительной версии, причиной пожара в центре Москвы могла стать неисправность электропроводки или "противоправные действия третьих лиц", передает "Интерфакс".