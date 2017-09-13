В Москве три торговых центра и три вокзала эвакуировали из-за анонимных звонков о заложенных бомбах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Речь идет о торговых центрах «Метрополис», «Афимолл» и «Город» на Шоссе Энтузиастов. Эвакуацию проводят на Ленинградском, Ярославском и Казанском вокзалах, а также в МГМУ имени Сеченова.

Источник агентства «Москва» сообщил, что правоохранителям поступила информация о минировании трех торговых центров, трех вокзалов и вуза. По словам источника, эвакуация проводится только в университете. В другие здания прибыли сотрудники полиции. Звонок о бомбах, установленных по семи адресам в Москве, совершил один человек. Ранее источни агентства «Москва» сообщал о проверке здания Киевского вокзала из-за угрозы взрыва.



«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что звонки о заложенных бомбах продолжают поступать в правоохранительные органы города. В частности, неизвестные сообщили о минировании здания Российского государственного социального университета и торгового центра «Европейский».

Серия эвакуаций из торговых центров, школ и вузов началась в России 11 сентября. Анонимные звонки о бомбах, заложенных в общественных местах, зафиксировали как минимум в 15 крупных городах России. Все сообщения о минировании не подтвердились.

Телеканал "Дождь"
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