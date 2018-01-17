Специалисты объясняют рост показателей "беспрецедентным" строительным бумом - с конца 2016 года объем продаж на первичном рынке столицы вырос на 65,5%. При этом зачастую недвижимости приобретается в инвестиционных целях и перепродается после сдачи дома. А новостройки, появившиеся в предыдущие годы, пополняют вторичный рынок Москвы.
Как отмечается, больше всего квартир в домах не старше трех лет продается в Центральном административном округе. А самым "молодым" районом в ЦАО риэлторы назвали Хамовники.
В Подмосковье же сложилась обратная ситуация - там за год число квартир, выставленных на продажу в новых домах, сократилось на 21,6% (с 2,1 до 1,6 тысячи). По мнению экспертов, пока в области спрос на вторичные квартиры в новостройках опережает приток новых лотов.
Большая часть таких квартир продается в Балашихе, Одинцовском и Красногорском районах. Средняя стоимость недвижимости упала с 4,5 до 4,2 млн рублей. Самая дешевая квартира в Подмосковье - это однушка площадью 37 "квадратов" без отделки в Воскресенском районе, за нее просят 1,1 млн рублей. Самое дорогое предложение - четырехкомнатная квартира площадью 200 кв. метров в охраняемом поселке дачного хозяйства "Жуковка" в 10 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Ее стоимость - 24 млн рублей.
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