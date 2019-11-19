В Москве без вести пропала редактор агентства "Интерфакс"

Отмечается, что после поступления в полицию заявления о пропаже журналистки была инициирована проверка.

"Полиция начала поиски девушки", — заявил источник.

Ранее стало известно, что редактор информационного агентства "Интерфакс" вышла из дома утром 17 ноября. С тех пор девушка не появлялась на работе и не выходила на связь.