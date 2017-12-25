Первоначально московская полиция сообщила о гибели пяти человек и госпитализации троих. Однако затем департамент здравоохранения Москвы уточнил, что погибли четверо, а травмы получили 11 человек, из которых девять госпитализированы.
В сообщении столичного управления МВД говорится, что автобус, тронувшись от остановки, съехал с проезжей части, а затем попал в подземный переход и застрял. При этом он сбил несколько человек.
Собеседник Интерфакса рассказал, что автобус следовал в инновационный центр "Сколково", который он "корпоративно обслуживал".
Причины инцидента устанавливаются, при этом версия теракта не рассматривается. В полиции сообщили, что изучают две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо водитель не справился с управлением.
На одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.
Водитель автобуса задержан. Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезв. В компании "Мострансавто" заявили, что стаж водителя составляет 35 лет, в компании он работает с 2000 года и за все время у него не было ни одной аварии. Перед рейсом водитель прошел обязательный медосмотр.
По данным Следственного комитета России, на допросе водитель сказал, что автобус внезапно поехал сам, а остановить его не удалось из-за отказавших тормозов.
Чуть более подробную версию показаний приводит Telegram-канал Mash. По его данным, водитель заявил, что хотел чуть подвинуть свой автобус, чтобы уступить место на остановке другому. Но, по словам мужчины, как только он снялся с ручного тормоза, автобус поехал и остановить его не удалось.
В связи с ДТП возбуждено дело сразу по двум статьям уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По первой статье ответственность грозит перевозчику, а по второй - водителю.
В "Мострансавто" заявили, что автобус был совсем новым и эксплуатировался меньше года. Кроме того, в компании заверяют, что дело не в тормозах.
На Славянском бульваре ДТП с автобусом pic.twitter.com/DiGcq6MTl7
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 25, 2017
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