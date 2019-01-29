"В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы.

Подозреваемого взяли под стражу. Между тем знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что пострадавший подросток скончался. "В настоящее время выясняется, стало ли возгорание одежды подростка следствием умысла или произошло в ходе баловства с огнем", - добавил собеседник.

Информацию о смерти пострадавшего подтвердил и источник ТАСС в медицинских службах. "15-летний ученик девятого класса одной из московских школ сегодня в 17:40 скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Он получил ожоги 98 процентов тела", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером 24 января потерпевший, находясь вместе с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги третьей и четвертой степени 98% поверхности тела. Кроме того, у пострадавшего диагностировали ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

На месте происшествия была обнаружена канистра с остатками керосина.

Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. А по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).