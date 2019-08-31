По оценке корреспондента "Медузы", в шествии участвуют несколько тысяч человек, в том числе Любовь Соболь, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, музыкант Петр Налич, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и другие.
К шествию также присоединились активисты, выступающие в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца - домашнего тирана. Полиция пока не вмешивается, но следит, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Участники шествия скандируют: "Мы здесь власть", "Россия без ЕдРа".
На выходе из метро "Чистые пруды" полиция останавливает молодежь и настойчиво требует подписать предупреждение о недопустимости участия в несогласованных акциях, передает корреспондент "Коммерсанта". Полицейские говорят, что "документом это не является, это подтверждение о проведенной профилактической беседе". При этом в бумаге говорится об акции 3 августа.
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