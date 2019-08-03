На несогласованной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, которая началась в центре Москвы в 14:00 3 августа, на Пушкинской и Трубной площадях, полиция к 17:50 мск задержала 685 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Среди задержанных есть несовершеннолетние, журналисты и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в Москве проходит какая-то акция.
Maskvoje sulaikyta Liubovė Sobol
© Itar-Tass / Scanpix

В это же время официальные государственные информагентства продолжают упорно передавать, что всего в сегодняшних акциях приняли участие 350 человек.

Сообщается о многих избитых задержанных. Телеканал "Дождь" опубликовал видео, снятое на телефон задержанными в доказательство зверских избиений участников протестной акции.

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Трое силовиков в масках у ОВД "Печатники" вывели из автозака задержанного, повалили его лицом в асфальт и начали избивать. По словам задержанного Игоря Купца, который находился с пострадавшим в одном автобусе, мужчина попросил полицейских представиться, после чего его и решил забить.

На видео слышны жуткие крики мужчины, который просил о помощи. Потом его унесли в неизвестном направлении.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Борисов положительно оценил действия правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве, отметив, что жестких мер не применяется.

"Все проходит очень достойно с точки зрения действий правоохранительных органов. Пока не видно каких-либо эксцессов, которые проходили бы. Каждый действует в силу либо своих функциональных обязанностей - речь идет о правоохранительных органах, которые держат полностью всю ситуацию под контролем и не переходят те границы, которые установлены нормативно-правовыми актами в случаях действия такой ситуации, когда проводится несанкционированное массовое мероприятие", - сказал Борисов.

По его словам, реакция на несколько нарушений, которые он видел, была очень корректной - кому предлагали пройти в автобусы полиции, те шли сами, жестких задержаний не было.

Борисов отметил, что если будут какие-то претензии с точки зрения содержания под стражей, недопуска адвоката, либо изъятия вещей - правозащитники должны обратить на это внимание. "Это и система ОНК, и Московская общественная палата, это и мои коллеги по СПЧ", - заключил он.

NEWSru.com
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