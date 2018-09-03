"Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", - говорится в сообщении ГУВД.
Полиция сообщила приметы подозреваемого: мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см. Был одет в серую куртку, синие джинсы, на голове серая кепка.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, на полицейского четвертого отдела УВД на московском метрополитене напал задержанный им мужчина, которого сотрудник полиции повел в туалет.
"Уборщик услышал хлопок и нашел убитого сотрудника. Тот получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте", - рассказал собеседник ТАСС.
По данным "Интерфакса", нападавший скрылся с табельным оружием убитого полицейского.
Столичная полиция ввела в Москве план "Сирена" для поиска подозреваемого.
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