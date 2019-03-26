Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.
Greitoji pagalba Maskvoje
© Sputnik / Scanpix

"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи устанавливают причину произошедшего.

ТАСС
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