"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи устанавливают причину произошедшего.