"В одной из квартир на севере Москвы найдено тело генерал-майора ФСБ. Недалеко от него было найдено пенсионное удостоверение ФСБ. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следователи устанавливают причину произошедшего.
В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ (2)
Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на...
В Кемерове почтили память погибших в "Зимней вишне" (1)
В Знаменском кафедральном соборе Кемерова 25 марта...
Минобороны РФ подтвердило гибель троих российских военных в Сирии (39)
Трое российских военнослужащих погибли в Сирии в...
Служба безопасности Украины о перебежчике Прозорове: пропил честь офицера, был уволен (102)
Бывший старший консультант-эксперт отдела...
В Барнауле учительницу - "моржа" вынудили уволиться за фото (20)
В Барнауле учительница русского языка и литература...
TOP новостей
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (111)
Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...
Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности
Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту...
Варианты, если жители не будут откладывать на пенсию: повышение налогов или пенсионного возраста, 600 000 иммигрантов (71)
С 2018 года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается...
Предложение консерваторов: финансовое наказание для родителей, которые не прививают детей (25)
Литовские консерваторы предлагают не платить "детские"...
Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (54)
Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...