Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навального "задержали силой и увели", он не оказывал сопротивления. Остальных выпустили из помещения, в ФБК остались юристы. "Видимо, подарки под ёлку детям у полицейских закончились, вот они и пришли в ФБК пополнить запасы техники", - пишет Ярмыш.

Позже Навальный уточнил, что его "просто силой выволокли из офиса (зачем-то)".

По данным источника "Ведомостей" в правоохранительных органах, обыски в ФБК проводятся по старому уголовному делу о финансировании фонда. С делом об "отмывании миллиарда" задержание Навального не связано, уточнил источник газеты в МВД.

В Instagram Навального сообщается, что обыски связаны с отказом удалять из YouTube расследование 2017 года "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрии Медведеве. "За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела - обыск. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества", - написал Навальный, добавив, что фильм не будет удален несмотря "ни на какое давление".

На видео, опубликованном штабом Навального, слышно, что силовики приказывают сотрудникам стать к стене и молчать.

Соратник Навального Леонид Волков уточнил в Twitter, что в рейде участвовал спецназ Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Почти одновременно с их визитом была заблокирована карта для пожертвований фонду, чего не случалось уже три месяца. "Ну то есть все действия очень синхронизированы", - отметил Волков. В офисе находились около 40 сотрудников.

"В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность!" - прокомментировал Волков. По его мнению, следственные действия направлены на то, чтобы сорвать вечерний прямой эфир "Навальный Live", собравший на прошлой неделе 1,4 млн просмотров.

В студии "Навальный Live" также проходят обыски. Помимо сотрудников в форме, лица которых скрыты масками, туда пришли и люди в гражданской одежде, тоже в масках. Камеры видеонаблюдения заклеены.

Сотрудник ФБК Владимир Беломытцев сообщил "Открытым медиа", что весь коллектив обыскали и изъяли у них личные ноутбуки. Это подтвердил Леонид Волков.