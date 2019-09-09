В Мосгордуму, согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 99,5 процента протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, "Яблока" и "Справедливой России". В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.
В то же время в Мосгордуму нового созыва не прошел лидер московских "единоросов" Андрей Метельский, бывший депутатом городского парламента с 2001 года. Команда основателя Фонда Борьбы с коррупцией Алексея Навального уже отметила этот факт, а также победу депутатов от оппозиционных партий в ряде округов как успех предложенной избирателям концепции "умного голосования". Ее главной целью было - не допустить в Мосгордуму как можно больше представителей "Единой России", а также ее выдвиженцев, выступавших на выборах под личиной "независимых кандидатов".
Ну все. Поздравляю всех и особенно наш @otdel_r. Кончили мы Метельского - австрийского миллиардера и лидера столичной «Единой России» pic.twitter.com/4lAgcdVfrA— Alexey Navalny (@navalny) September 9, 2019
Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,63%, что чуть выше показателя на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.
Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы "самыми эмоциональными и реально конкурентными". Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти". Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что "дума стала политически более разноплановой", что, по мнению Собянина, "будет на пользу городскому парламенту".
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