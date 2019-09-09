В Мосгордуму, по предварительным данным, проходят 13 кандидатов от КПРФ и по 3 от "Яблока" и "Справедливой России". Явка в Москве не достигла 22 процентов.
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В Мосгордуму, согласно предварительным данным, проходят около 20 оппозиционных кандидатов. Утром в понедельник, 9 сентября, Мосгоризбирком сообщил, что после обработки 99,5 процента протоколов в 20 из 45 округов лидируют представители Комунистической партии, "Яблока" и "Справедливой России". В свою очередь Общественный штаб наблюдения за выборами сообщил, что в парламент российской столицы проходят 13 кандидатов от КПРФ, еще по 3 - от "Справедливой России" и "Яблока". Всего в московскую думу избирают 45 депутатов.

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В то же время в Мосгордуму нового созыва не прошел лидер московских "единоросов" Андрей Метельский, бывший депутатом городского парламента с 2001 года. Команда основателя Фонда Борьбы с коррупцией Алексея Навального уже отметила этот факт, а также победу депутатов от оппозиционных партий в ряде округов как успех предложенной избирателям концепции "умного голосования". Ее главной целью было - не допустить в Мосгордуму как можно больше представителей "Единой России", а также ее выдвиженцев, выступавших на выборах под личиной "независимых кандидатов".


Как следует из предварительных результатов, распространенных Мосгоризбиркомом, явка на московских выборах составила 21,63%, что чуть выше показателя на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году.

Московский мэр Сергей Собянин назвал прошедшие выборы "самыми эмоциональными и реально конкурентными". Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти". Комментируя результаты, столичный мэр заявил, что "дума стала политически более разноплановой", что, по мнению Собянина, "будет на пользу городскому парламенту".

Deutsche Welle
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