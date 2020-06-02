В Минобороны России выбрали добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Для проверки вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России "для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента". Ранее в 48-м Центральном научно-исследовательском институте ведомства изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Ранее глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники учреждения испытали на себе разрабатываемую ими вакцину от коронавируса. "Все живы, здоровы и радуются", - заявил он, не уточнив, сколько человек ввели себе вакцину, но отметил, что это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Клинические исследования еще одной вакцины, разработанной российским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", должны начаться в конце июня - начале июля, завершить их планируется в середине сентября. Пока испытания будут проводиться на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. При этом директор центра Ринат Максютов сообщил, что один из видов вакцины можно будет закапать в нос, а не вводить внутримышечно.