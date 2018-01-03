В России разрабатывают новый зенитный артиллерийский комплекс предназначенный для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами, беспилотниками, системами залпового огня и высокоточным оружием, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
© Sputnik / Scanpix

В ведомстве отметили, что новая система должна сменить артиллерийский комплекс «Шилка», а особенностью разработки станет «малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей».

В Минобороны также сообщили, что в 2018 году несколько подразделений сухопутных войск получат новую технику. Два подразделения ПВО получат зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2», а военные в Арктике — «Тор-М2ДТ».

Статьи по теме:
Турция завершила сделку по приобретению С-400 у России  (5)
Украина: опубликовано видео испытания ракетного комплекса "Гром-2"  (28)

Подразделениям ПВО общевойсковых соединений передадут переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». В военном ведомстве отметили, что «планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО».

В конце декабря сообщалось, что в Крыму разместят новый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Он начнет работу 12 января в Севастополе.

В сообщении Минобороны РФ говорилось, что эта установка способна «на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели», которые движутся со скоростью до 4,8 км/с на высоте от «нескольких метров до нескольких десятков километров».

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

В подмосковном зверинце пантера насмерть загрызла человека

В России , в Истринском районе Подмосковья пантера...

В Минобороны России сообщили о разработке нового зенитного комплекса (22)

В России разрабатывают новый зенитный артиллерийский...

Навальный обжаловал решение Верховного суда РФ о недопуске на выборы (5)

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный...

В России в центре Уссурийска установили "мандаринового пса" из 75 кг цитрусов (1)

В России , на центральной площади Уссурийска...

Рождество в Москве может стать самым теплым за 140 лет

В начале 2018 года в столичном регионе сохраняется...

TOP новостей

Премьер Литвы уточнил свою позицию по России: общение лучше его полного отсутствия (276)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...

Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Военный музей Витаутаса Великого Музей культуры Витаутаса Великого со стороны музея им.М.К.Чюрлениса /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Государственный театр / Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Костел Кармелава /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса

Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (8)

"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...

Cуд в Литве окончательно постановил: оснований возбуждать дело в отношении Ванагайте нет (12)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в среду окончательно...

Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (6)

Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...

Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (19)

В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...