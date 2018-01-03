В ведомстве отметили, что новая система должна сменить артиллерийский комплекс «Шилка», а особенностью разработки станет «малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей».

В Минобороны также сообщили, что в 2018 году несколько подразделений сухопутных войск получат новую технику. Два подразделения ПВО получат зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2», а военные в Арктике — «Тор-М2ДТ».

Подразделениям ПВО общевойсковых соединений передадут переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». В военном ведомстве отметили, что «планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО».

В конце декабря сообщалось, что в Крыму разместят новый дивизион зенитных ракетных систем С-400. Он начнет работу 12 января в Севастополе.

В сообщении Минобороны РФ говорилось, что эта установка способна «на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели», которые движутся со скоростью до 4,8 км/с на высоте от «нескольких метров до нескольких десятков километров».