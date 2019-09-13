Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Рябков сделал заявление во время выступления на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности", передает ТАСС.

По его словам, "особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год".

Замглавы МИД указал, что действия западных стран становятся более эмоциональными и агрессивными: они отказываются от обсуждений и расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, что опасно и безответственно.

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Рябков также считает, что ухудшение ситуации в сфере стратегической стабильности — это неоспоримый факт.

В августе этого года США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету дальностью более 500 км. В Пентагоне сообщили, что ракета успешно поразила цель.

Вскоре президент России Владимир Путин сообщил, что российские Минобороны и МИД должны "проанализировать уровень угрозы" для России и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытания ракеты в США.

ТАСС
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