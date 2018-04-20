Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в качестве примера "геноцидов" Захарова привела уничтожение британцами 95% аборигенов Австралии во время колонизации. Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I и политического лидера Конго Патриса Лумумбы.
Цитаты высказывания Захаровой с обвинениями в адрес Великобритании также опубликовал телеканал РЕН ТВ. При этом сначала в стенограмме, опубликованной на официальном сайте ведомства, не было слов Захаровой о "геноциде Великобритании" и причастности Лондона к убийствам Распутина и Павла I, однако позднее они появились.
Агентство ТАСС уточняет, что так Захарова прокомментировала утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.
Официальный представитель МИД РФ также напомнила, как в 1870-е годы "англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954 — 1961 годах — геноцид народа кикуйю в Кении".
"В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тысяч представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря", — подчеркнула Захарова на брифинге для журналистов.
Всего официальный представитель МИД огласила 17 страниц архивных данных о сомнительных действиях Великобритании на мировой арене за многие годы, отмечает агентство.
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