МИД России заявил во вторник, что США отказались выдать визы некоторым членам российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает "Голос Америки".
© AP / Scanpix

Москва назвала этот шаг нарушением международных обязательств Вашингтона, сообщило агентство "Интерфакс".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорке, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

Статьи по теме:
"Как вы смеете!": 16-летняя шведка произнесла речь с трибуны саммита ООН  (14)
США могут передислоцировать в Польшу часть военнослужащих из других стран Европы  (9)

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила в фейсбуке Невыдачу виз в США, пишет "Настоящее время". По словам Захаровой, "американская сторона ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее".

"Это не так. Документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами", - заметила Захарова.

Сессия Генеральной Ассамблеи началась в понедельник, члены делегации планировали вылететь в Нью-Йорк во вторник.

Косачёв назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий. А вице-спикер Госдумы Петр Толстой в связи с инцидентом предложил "заменить" сотрудников посольства США в РФ на более компетентных, "на тех, кто в этом разбирается".

Статьи по теме:

Россиянин в суде США признал вину в хакерских атаках

Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена ( США )...

Минобороны РФ: авиабазу в Сирии атаковали кустарные, но "непростые" дроны

Официальный представитель Минобороны России...

Россия

В России появился прототип лазера для уничтожения опасных астероидов

Группа исследователей из Самарского национального...

В МИД РФ заявили, что США не выдали визы ряду членов российской делегации

МИД России заявил во вторник, что США отказались...

Минобороны РФ: авиабазу в Сирии атаковали кустарные, но "непростые" дроны

Официальный представитель Минобороны России...

Больше 80% преступлений против детей в РФ совершается в семьях (4)

Нашумевшее дело сестер Хачатурян поставило перед...

В мэрию Москвы подана заявка на акцию "Бессмертный ГУЛАГ" (4)

В мэрию Москвы подано уведомление о проведении 6...

TOP новостей

Новые прогнозы: с каждым годом в Литве все больше будет ощущаться нехватка специалистов (4)

Через 10 лет в сфере здравоохранения в Литве будет...

Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (14)

"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....

В Литве запрещены некоторые лекарства из-за вызывающих рак примесей  список (6)

Государственная служба по надзору над лекарствами...

Семья вернулась из отпуска и не получила доверенный компании автомобиль (2)

Представьте себе такую ситуацию: вы оставляете...

Кедисы ради спасения дочери продали свой дом в Гарляве

Дом Кедисов на улице Клонё им уже не принадлежит.