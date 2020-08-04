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Вина задержанных в Беларуси российских граждан ничем не доказана. Послание президента Беларуси Александра Лукашенко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook.
Marija Zacharova
Marija Zacharova
© Sputnik / Scanpix

— Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.
Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия, — отметила Захарова.

— Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают, — добавила дипломат.

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Напомним, 4 августа во время послания белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко рассказал, что сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Ранее белорусские власти говорили, что в общей сложности в Беларусь планируется направить 180−200 «боевиков».

В ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил, что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила, что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил, что их конечной точкой была Беларусь.

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Tut.by
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