Организаторы предполагают, что в акции примут участие до 1000 человек. Как сообщило в понедельник, 23 сентября, на своей странице в Facebook сообщество "Декоммунизация", среди заявителей — зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова".
"Демонстрацию планируется провести по символическому маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова", — указывается в анонсе шествия. При этом его участникам "предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв государственного террора XX века".
Среди заявленных требований акции: "реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России". Ожидается, что аналогичные акции пройдут и в других российских городах.
Ранее в мэрию было направлено письмо с просьбой не препятствовать проведению мероприятия. Его подписали известные политики, правозащитники и деятели культуры. Аналогичная акция в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге завершилась задержанием активистов молодежного движения "Весна".
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