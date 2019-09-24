В мэрию Москвы подано уведомление о проведении 6 октября шествия "Бессмертный ГУЛАГ". Среди заявленных требований акции: "реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России".
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© AP / Scanpix

Организаторы предполагают, что в акции примут участие до 1000 человек. Как сообщило в понедельник, 23 сентября, на своей странице в Facebook сообщество "Декоммунизация", среди заявителей — зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова".

Статьи по теме:
ФОТО: в Москве надпись на памятнике Солженицыну превратили в слово "лжец"  (24)
ФОТО: Как выглядит сталинская "Мертвая дорога" сегодня  (41)

"Демонстрацию планируется провести по символическому маршруту от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова", — указывается в анонсе шествия. При этом его участникам "предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв государственного террора XX века".

Среди заявленных требований акции: "реабилитация жертв коммунистических репрессий, открытие архивов карательных органов и прекращение политических репрессий в современной России". Ожидается, что аналогичные акции пройдут и в других российских городах.

Ранее в мэрию было направлено письмо с просьбой не препятствовать проведению мероприятия. Его подписали известные политики, правозащитники и деятели культуры. Аналогичная акция в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге завершилась задержанием активистов молодежного движения "Весна".

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Томас Венцлова: Мой любимый миф – Одиссея о том, кто все-таки возвращается (11)

Литовский поэт, переводчик и публицист Томас Венцлова...

100 лет Солженицыну. "Можно ужасно относиться к СССР и быть патриотом" (6)

11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения...

Активистка "Другой России" вскрыла вены на выставке полицейской техники (16)

Активистка "Другой России" Ольга Шалина вскрыла вены на...

Почему трагедию "белорусского Освенцима" так долго замалчивали? (21)

Перед официальным открытием мемориала "Тростенец" с...

Россия

ВАДА ставит вопрос о лишении статуса РУСАДА. Пустят ли Россию на Олимпиаду? (9)

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало...

Россия приняла Парижское соглашение по климату (4)

В день начала в Нью-Йорке международного...

Михаил Круг не должен был погибнуть: его планировалось только ограбить по заказу криминального авторитета, но все пошло не так

Отдел по расследованию особо важных дел следственного...

СМИ: в России усиливается влияние Православной церкви на ядерные дела (5)

"В бывшем царском государстве не счесть фотографий,...

ФОТО, ВИДЕО: в РФ две бронемашины разбились при неудачном десантировании на учениях (14)

В Оренбургской области во время учений "Центр-2019" при...

TOP новостей

Вильнюсцы не верят своим глазам: на одной из улиц временно появились два перехода и островки безопасности (3)

"Мать всех заторов", – так в сердцах вильнюсец Матас Б....

В Нью-Йорке – предложение Грибаускайте: стать послом инициативы (25)

В Нью-Йорке на форуме лидеров социальной политики Concordia...

На Лукишкской площади появится макет мемориала "Холма свободы" (7)

24 сентября на Лукишкской площади в столице Литвы макет...

После холодной ночи ожидается солнечный день

В ближайшие сутки Литва по-прежнему будет находиться в...

Lietuvos karys Gedimino pilyje 1939 m.

Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (230)

80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...