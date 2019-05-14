Он уточнил, что шествие планируется провести от памятника Тимирязеву около площади Никитских ворот по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Предполагаемое количество участников - до 300 человек.
Цель мероприятия, по словам Николая Алексеева, - привлечение внимания к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества и их дискриминации.
Он уточнил, что уведомления поданы во исполнение постановления ЕСПЧ по делу "Алексеев и другие против России" о неправомерности запретов гей-парадов и ЛГБТ-акций в России, вступившего в силу 6 мая 2019 года.
"27 мая будет очередная отмена уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в России, и, соответственно, одна из заявок приурочена к этой годовщине", - сообщил Алексеев.
Он уверен, что московские власти способны обеспечить безопасность участников акции. "Вопрос только к политической воле, никаких требований закона мы не нарушаем, мы собираемся привлечь внимание к нарушению прав представителей ЛГБТ-сообщества в России", - добавил Алексеев.
Ранее в пресс-службе министерства юстиции России сообщили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности запрета российскими властями массовых акций представителей ЛГБТ-сообщества вступило в силу 6 мая 2019 года. Соответствующее постановление размещено в официальной информационной базе Европейского суда HUDOC.
В ноябре 2018 года ЕСПЧ признал незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителей сообщества ЛГБТ. В судебном коммюнике говорилось, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: статью 11 (свобода собраний и объединений), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статью 14 (запрещение дискриминации).
Суд, в частности, пришел к выводу, что "решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок".
Телеканал "Звезда" на похоронах Доренко взял "интервью" у Елены Образцовой, умершей четыре года назад
Телеканал "Звезда" взял комментарий о смерти Сергея...
В мэрию Москвы подали уведомление о проведении гей-парада (3)
ЛГБТ-активисты направили в мэрию столицы заявку на...
В Казани задержали школьника, пришедшего в класс с пистолетом и кухонным ножом
В Казани задержан школьник, пришедший в учебное...
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в коме
Гражданка России Екатерина Бобкова, проходившая...
Стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Красной площади. Как его судили (1)
На стилиста Сергея Зверева составили административный...
TOP новостей
Президентские выборы: одному из кандидатов придется приложить немало усилий (4)
Во втором туре президентских выборов встретятся...
Жадность или "тень": цены на недвижимость растут, а зарплаты строителей – всего 600 евро (5)
Цены на недвижимость в Литве быстро растут. Говорят,...
"Содра" о долгах не забывает: приехавший в отпуск эмигрант лишился 1300 евро (45)
Работающий в Великобритании водителем большегрузных...
Премьер выражает недоверие главе Центробанка Литвы
Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что не...
Карбаускис назвал дату ухода "крестьян" из власти (34)
После того как премьер-министр Литвы Саулюс...