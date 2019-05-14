ЛГБТ-активисты направили в мэрию столицы заявку на проведение 25 мая гей-парада, а также трех митингов 25, 26 и 27 мая. "В мэрию Москвы поданы 4 уведомления о проведении шествия Московского гей-парада 25 мая и трех ЛГБТ-митингов 25, 26 и 27 мая", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
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Он уточнил, что шествие планируется провести от памятника Тимирязеву около площади Никитских ворот по Тверскому бульвару в сторону Пушкинской площади. Предполагаемое количество участников - до 300 человек.

Цель мероприятия, по словам Николая Алексеева, - привлечение внимания к проблемам соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества и их дискриминации.

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Он уточнил, что уведомления поданы во исполнение постановления ЕСПЧ по делу "Алексеев и другие против России" о неправомерности запретов гей-парадов и ЛГБТ-акций в России, вступившего в силу 6 мая 2019 года.

"27 мая будет очередная отмена уголовного преследования за добровольные гомосексуальные отношения в России, и, соответственно, одна из заявок приурочена к этой годовщине", - сообщил Алексеев.

Он уверен, что московские власти способны обеспечить безопасность участников акции. "Вопрос только к политической воле, никаких требований закона мы не нарушаем, мы собираемся привлечь внимание к нарушению прав представителей ЛГБТ-сообщества в России", - добавил Алексеев.

Ранее в пресс-службе министерства юстиции России сообщили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности запрета российскими властями массовых акций представителей ЛГБТ-сообщества вступило в силу 6 мая 2019 года. Соответствующее постановление размещено в официальной информационной базе Европейского суда HUDOC.

В ноябре 2018 года ЕСПЧ признал незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителей сообщества ЛГБТ. В судебном коммюнике говорилось, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: статью 11 (свобода собраний и объединений), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статью 14 (запрещение дискриминации).

Суд, в частности, пришел к выводу, что "решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок".

NEWSru.com
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