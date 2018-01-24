В Малом театре поставят спектакль по исторической книге министра Мединского

По данным РБК, спектакль будет называться "Смоленская сага. Искупление" и будет посвящен Смутному времени и истории Лжедмитрия I. Премьера, как рассказали в театре, запланирована на май 2018 года. Соломин рассказал, что "проблема (поставленная в пьесе) положительная, тем более, что у нас творится в мире сейчас". Что именно "творится в мире" - актер и режиссер не пояснил.

Роман "Стена" был написан в 2012 году и рассказывает о Смутном времени и обороне Смоленска, который осаждают войска польского короля Сигизмунда III. Презентуя книгу несколько лет назад, Мединский подчеркивал, что эта эпоха "характеризуется противостоянием Польши как оплота католицизма, причем в жесткой версии короля Сигизмунда, который мечтал привести под Рим все бескрайние просторы Востока и воображал себя крестоносцем, и России как оплота православия".

Поэтому, по его словам, ему было важно показать в книге "роль Православной церкви в русской истории – такой, какой она на самом деле была", а один из главных героев, противостоящий Сигизмунду, – митрополит Смоленский Сергий.

Мединский также утверждает, что его произведение, несмотря на авантюрно-художественную направленность, "глубоко исторично", и он как автор старался, чтобы "исторический фон был максимально достоверным". Ранее исторические воззрения министра подвергались жесткой критике в научном сообществе, а несколько докторов наук требовали лишить его ученой степени. Однако Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал не лишать Мединского степени доктора исторических наук.

Роман уже был экранизирован в 2016 году режиссёром Дмитрием Месхиевым. Но при этом Мединский просил убрать свою фамилию из титров, поскольку, по его мнению, это авторский фильм, а к роману он имеет "крайне отдалённое отношение". Книгой в начале 2016 года также интересовался другой московский театр, МХАТ им. Горького. Работу над ней начал режиссер Валерий Белякович, но в декабре 2016 года он скончался, и спектакль так и не был поставлен.