В Махачкале вечером 22 января сгорела машина местного представительства правозащитной организации "Мемориал", на которой незадолго до этого ездил в Чечню дагестанский адвокат. По словам члена правления организации Олега Орлова, рядом с машиной нашли емкость с зажигательной смесью.
© Shutterstock nuotr.

В разговоре с изданием "Медиазона" Орлов напрямую связал поджог машины с поездкой адвоката в Чечню. По словам правозащитника, дагестанский адвокат участвовал там в следственных действиях по делу главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, которого полиция Чечни обвинила в хранении наркотиков.

Титиева задержали 9 января по дороге на работу. Как заявили в главном управлении МВД по Чечне, сотрудники ДПС, остановившие машину правозащитника, нашли в ней пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны". Правозащитник настаивает, что наркотики ему подкинули. Тем не менее суд арестовал его на два месяца.

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После этого Кадыров, выступая перед представителями силовых структур региона, разразился яростной инвективой в адрес правозащитников. "Если их действия наносят вред, плохо влияют на чеченский народ, будь то правозащитник или его седьмой предок, ему не место в Чечне", - заявил он.

Уже на следующий день, 17 января, неизвестные сожгли офис организации в соседней Ингушетии. Правозащитники связывают произошедшее с задержанием Оюба Титиева. Олег Орлов тогда заявил, что правозащитников хотят выдавить из Чечни или даже со всего Северного Кавказа.

Еще день спустя сотрудники чеченской полиции приехали в отделение правозащитного центра "Мемориал" в Грозном и потребовали, чтобы женщина, у которой организация арендует помещение, впустила их внутрь. Та отказалась, объяснив, что у нее нет ключей. Полицейские уехали, но предупредили, что могут вернуться и у нее должны быть ключи от офиса.

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