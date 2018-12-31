В результате ЧП обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек. По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна в соседних домах, а хлопок было слышно на всех центральных улицах Магнитогорска.
По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе один ребенок, 16 эвакуированы, еще 4 человека госпитализировано. Судьба 68 из 111 человек, прописанных в подъезде, остается неизвестной. Жильцы двух подъездов эвакуированы: как заявили в администрации города, в зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды. Проживающих в шестом, обрушившемся седьмом и восьмом подъездах просят обратиться в штаб ЧС и предоставить информацию о своем местонахождении.
"Люди пока выселены из двух соседних подъездов рядом с обрушившимся подъездом <...> Дом 12-подъездный <...> Всего в доме проживают 1,1 тыс. человек. Сейчас идет разбор завалов", - сказал Климов. По его словам, эпицентр взрыва располагался на втором этаже. "Сейчас решается вопрос, как не заморозить дом, и по дальнейшему проживанию людей", - заключил замгубернатора.
По данным "Интерфакса", в качестве единственной причины инцидента рассматривается взрыв бытового газа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).
На месте обрушения находятся губернатор Челябинской области Борис Дубровский, возглавивший оперативный штаб, и мэр города Магнитогорска. По словам губернатора, пострадавшим от взрыва окажут материальную помощь, объем которой будет известен позднее. "У нас есть жилье в Магнитогорске и в Челябинской области. Люди будут расселены в это жилье. Сейчас рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли единственное жилье в этом подъезде", - сказал Дубровский в эфире телеканала "Россия-24", на который ссылается "Интерфакс".
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту взрыва, по поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев. Президент поручил Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 339 человек и 26 единиц техники. Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.
Аварийные газовые службы ограничили подачу газа в доме, в котором произошел взрыв и обрушение подъезда. Остальные дома отключать от газоснабжения не понадобилось, сообщили ТАСС в аварийной диспетчерской города. По данным Межрегиональной энергоснабжающей компании, дом отключен также от подачи электроэнергии, вводить подобные ограничения в других домах или районах не понадобилось.
Сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление вокруг обрушившегося дома, жители Магнитогорска в социальных сетях выражают соболезнования погибшим, многие предлагают помощь и готовы разместить у себя на новогоднюю ночь людей, которые остались без квартир. Пока пункты временного размещения пострадавших развернуты в близлежащих школах. В связи с произошедшим ГУ МЧС по региону открыта горячая линия: 8 (351) 239-99-99.
Сотрудники полиции помогают жильцам дома, пострадавшим в результате обрушения, в восстановлении необходимых документов, в том числе удостоверяющих личность и подтверждающих право собственности на жилые помещения. На месте полиция привлечена к охране общественного порядка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Печально...
МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR
— Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) December 31, 2018
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#трагедиямагнитогорск2018 #магнитогорск #mgn #горе
НАЈНОВИЈА ВЕСТ 3❗️ Један део зграде се потпуно урушио од експлозије, која се догодила око 4 сата по локалном времену, видео снимци са сцене. #Magnitogorsk , Русија Урал 🇷🇺 pic.twitter.com/j56Gp3H9XQ
— СРБ (@SRBNOVOSTI) December 31, 2018
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