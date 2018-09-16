Боширову и Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипалей, пришлось дать интервью RT в качестве наказания за то, что они "наследили" в ходе спецоперации, пишет The Telegraph.
Ruslanas Boširovas ir Aleksandras Petrovas, RT stopkadras

Российские спецслужбы переживают кризис из-за неудавшегося покушения на экс-агента Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет британская газета The Telegraph в воскресенье, 16 сентября.

Другие ведомства российской разведки считают, что сотрудники ГРУ "вышли за рамки допустимого" в своих попытках убить Скрипаля и его дочь Юлию, сообщили The Telegraph высокопоставленные источники в правительстве Великобритании. По их словам, Руслану Боширову и Александру Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипаля, пришлось выступить на российском телевидении в качестве наказания за то, что они "оставили следы" в ходе операции.

Подробности о паспортах Боширова и Петрова

13 сентября на российском канале RT показали интервью с Бошировым и Петровым, подозреваемыми в отравлении ядом класса "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Они заявили, что не имеют отношения к покушение и приезжали в Солсбери как туристы. Скотленд-Ярд и независимая прокурорская служба Великобритании полагают, что имена Боширова и Петрова - вымышленные.

Журналисты-расследователи из изданий "Проект", Bellingcat и The Insider утверждают, что на файле с паспортными данными Боширова и Петрова стоят одинаковые пометки, указывающие на принадлежность к спецслужбам. Кроме того, на служебных отметках к паспортам обоих мужчин стоит печать "Сведений не давать" с номером телефона. Дозвонившиеся по нему журналисты утверждают, что номер принадлежит Минобороны РФ.

Deutsche Welle
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