Полицейские задержали в Ленинградской области молодого человека 2002 года рождения, разместившего на своей странице "ВКонтакте" публикацию о намерении устроить стрельбу в колледже. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в полицию накануне утром обратилась замдиректора Волховского колледжа транспортного строительства.
© Reuters/Scanpix

"Полицейские проверили сообщение в социальной сети "ВКонтакте". Его содержание не подтвердилось, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По информации 47news, 16-летнего студента задержали перед входом в колледж, при этом раньше странностей в поведении первокурсника не замечали. После задержания подросток был помещен в психоневрологический диспансер в Лодейном Поле.

Статьи по теме:
СМИ: "керченского стрелка" кремировали и похоронили под чужой фамилией на пожертвования  (3)
Всех пострадавших от рук керченского стрелка выписали из больниц Крыма  (1)

"Ребята сказали, что он рассылает всем сообщения, что людей ненавидит. Пишет им про Новую Зеландию, что ему "нравится". В общем, что там нашелся человек, который расстрелял людей", - рассказала "Комсомольской правде" завуч колледжа Антонина Шустович. Речь идет о недавнем теракте в новозеландском городе Крайстчерч, где вооруженные люди открыли стрельбу в мечетях. В результате были убиты 50 человек, еще 50 получили ранения.

Однокашники задержанного рассказали, что о взрывах он говорил еще со школы, а на уроках спорил с учителями и озвучивал нацистские лозунги. В числе интересов на его странице "Вконтакте" значатся книги Гитлера и все, что связано с Третьим рейхом, а в числе единомышленников - националисты из Украины.

17 октября 2018 года студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

Следственный комитет пришел к выводу, что Росляков действовал один: ранее высказывались предположения, что у него мог быть сообщник. В частности, на камерах видеонаблюдения из колледжа видно, что Росляков перед взрывом и расстрелом дважды контактировал с одним и тем же молодым человеком, причем последний предположительно видел, как убийца готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

Президент России Владимир Путин после бойни в Керчи заявил, что она стала результатом глобализации и создания лже-героев для молодежи, так как в соцсетях нет "нужного, интересного и полезного контента для молодых людей".

По данным СМИ, Росляков увлекался серийными маньяками и был в восторге от фильма "Класс", сюжет которого навеян бойней в американской школе "Колумбайн". Расстрел в керченском колледже напоминал случившееся в США, Росляков покончил с собой тем же способом и в том же месте, что и стрелки в "Колумбайне". При этом керченская трагедия превзошла американскую по кровавости, да и в российских учебных заведениях такого прежде не случалось.

Рослякова предположительно кремировали и похоронили под чужой фамилией. Деньги на похороны собрали люди, сочувствующие родным студента.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Волгоградский подросток принес в школу топор, ножи и бензин. Когда его отвели к директору, он принял яд (2)

Ученик восьмого класса в сельской школе в...

У керченского убийцы Рослякова не было сообщников, заключили в СК РФ

Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и...

Родителям студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание (43)

После скандального эфира " России -1", в котором...

На "России-1" пояснили, как смогли "взять интервью" у погибшей в керченском колледже (14)

17 октября во время спецэфира программы "60 минут"...

ВИДЕО: На телеканале "Россия-1" взяли интервью у погибшей в керченском колледже (66)

17 октября во время спецэфира программы "60 минут"...

Россия

В Ленинградской области задержали подростка, который грозился устроить стрельбу в колледже (1)

Полицейские задержали в Ленинградской области...

"Коммерсант" уволил журналистку из-за телеграм-канала про политику в Петербурге (1)

Корреспондентка газеты "Коммерсант" в Санкт-Петербурге...

Путин подписал законы о штрафах за "фейковые" новости и неуважение к власти (18)

Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал принятые...

ВИДЕО: Парфенов выпустил первую с 2004 года серию "Намедни" (1)

Журналист и писатель, пятикратный лауреат премии ТЭФИ...

Умер российский режиссер Марлен Хуциев (2)

Народный артист СССР , режиссер Марлен Хуциев умер в...

TOP новостей

Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (47)

Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции (20)

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана (58)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта...

Сквернялис предлагает на пост министра охраны окружающей среды Мажейку (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , по...

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны (43)

Варшава не пригласила президента России Владимира...