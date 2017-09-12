Издание «Аргументы и факты» в Перми сообщает со ссылкой на региональное министерство территориальной безопасности, что 12 сентября в семь городских школ поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. Из учебных учреждений эвакуировали 5706 человек. Оперативные службы проводят обследование зданий.
Администрация Перми сообщила, что в образовательных учреждениях были отменены занятия. Руководителям дошкольных образовательных учреждений поручили усилить меры безопасности.
Местное издание 59.ru опубликовало письмо антитеррористической комиссии Омской области, в котором говорится, что российские правоохранительные органы располагают информацией о том, что главарям запрещенной террористической организации «Исламское государство» «даны указания об осуществлении на территории России серий террористических актов, способствующих вызвать широкий общественный резонанс».
В управлении МВД по Омской области сообщили «Интерфаксу», что в экстренные службы региона 11 сентября поступали звонки с сообщениями о заминировании ряда объектов, но точное число назвать отказались. Сотрудники полиции отметили, что никаких подозрительных опасных предметов нигде обнаружено не было.
Агентство Deita.ru пишет, что 12 сентября в полицию Приморья поступили звонки с информацией о заминировании крупных торговых центров, вузов и мест большого скопления людей. В региональном МВД сообщили, что личность звонившего уточняется и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.
Е1 передает, что в ночь на 12 сентября в Екатеринбурге были эвакуированы торговый центр «Гринвич», здание Южного автовокзала и деловой центр «Маршал». В пресс-службе управления МВД по Свердловской области изданию сообщили, что не обнаружили опасных предметов, и отказались назвать число объектов, о минировании которых заявляли.
За последние два дня эвакуация также произошла в торговых центрах, автовокзалах и учебных заведениях Красноярска, Челябинска, Ставрополя, Уфы, Брянска и Магадана.
В пресс-службе федерального управления МЧС в ответ на просьбу Дождя прокомментировать ситуацию с эвакуацией сказали, что не в праве разглашать эту информацию. Дождь направил запрос.
Ранее URA.ru сообщило со ссылкой на пользователей соцсетей, что в Сургуте 12 сентября проходят масштабные проверки автомобилей в разных частях города. Местные жители рассказали, что в городе «куча людей в камуфляже, с автоматами». В пресс-службе руководства управления ФСБ по Тюменской области SiTV пояснили, что в регионе проходят антитеррористические учения.
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