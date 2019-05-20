Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в ответ на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией. При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - подчеркнул он. Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи". "Но первые успехи [в восстановлении отношений Москвы и Киева] будут очевидны, - уверен он. - Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, Песков отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.

Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. "Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты в какой-либо форме между президентами РФ и Украины в ближайшее время.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины. "Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом", - сказал Песков. Так он прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.

"Вместе с тем, там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук тем человеком, через которого ведутся переговоры по этому вопросу, пресс-секретарь сказал, что "он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, этот контакт в любом случае будет продолжаться".

"Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться", - добавил он.

В понедельник Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента. Выступая в парламенте, он заявил о роспуске Рады и предложил уйти в отставку кабинету министров.

Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с РФ и назвал условие этого: сначала должно произойти освобождение военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

"История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе и рассказал, на что ради этого готов.

Президент Украины подчеркнул, что украинская власть с момента оккупации ничего не сделала, чтобы люди на оккупированных территориях чувствовали себя украинцами.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что оккупированные Россией Крым и отдельные районы Донбасса - это украинская земля, надо возвращать сознание украинцев с оккупированных территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

"Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, так как невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс - это украинская земля", - заявил президент.

"Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное - это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши. Они украинцы", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, у украинцев есть общая боль.

"Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас и каждый из нас переселенец", - добавил глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост главы государства, если это приблизит мир на Донбассе

Об этом он сказал во время торжественной речи в Верховной Раде во время инаугурации, сообщает "Украинская правда".

"Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - сказал Зеленский.