Он подчеркнул, что "не знает, есть ли такой полковник", и добавил, что "было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".

На вопрос, настаивают ли в Кремле на том, что фигурирующий в расследовании Чепига является гражданским лицом, Песков сообщил: "У нас нет каких-то других данных".

"Насколько я понимаю, это неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует действительности и соответствует ли", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, добавив, что в Кремле исходят из тех данных, "которые были озвучены самими этими гражданами РФ".

"Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России", — пояснил Песков.

При этом комментировать утверждение авторов расследования о том, что Боширов и Чепига — один и тот же человек, он не стал. "Я не имею такой информации, поэтому здесь я вам ничего не могу сказать — ни положительного, ни отрицательного", — заявил пресс-секретарь президента РФ. "Как вы еще хотите, чтобы я вам помог?" — сказал обратился Песков к представителям СМИ.

На вопрос, почему президент РФ говорил о том, что Р.Боширов — это гражданское лицо, пресс-секретарь главы государства ответил: "Он располагал такой информацией".

На вопрос, действительно ли президент РФ вручил награду Героя России Чепиге в 2014 году и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Песков сказал: "Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией".

На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент РФ наградил, Песков отметил: "Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию".

Отравление и причастные

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль, по утверждению британских властей, нервно-паралитическим веществом "Новичок", произошло 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем Россию. В Москве причастность к инциденту опровергли.

В начале сентября прокуратура Великобритании заявила, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых ведомство представило сотрудниками ГРУ. Великобритания сообщила о намерении объявить их в розыск по линии Интерпола.

Британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в отравлении Скрипалей. Сообщалось, что на снимках изображены россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые за несколько часов до того, как Скрипалей нашли без сознания на скамейке рядом с ТЦ в Солсбери, якобы намазали ручку входной двери дома экс-полковника ГРУ "Новичком", после чего вернулись в Лондон и позже улетели в Москву.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Он призвал их рассказать о себе СМИ. На следующий день Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы увидеть местные достопримечательности. Они также опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей и работе на спецслужбы.

14 сентября сайт Bellingcat сообщил, что сравнил копии служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. На заявлении была пометка "С.С.", что, по словам источников, говорит о связях со спецслужбами и значит "совершенно секретно".

15 сентября Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы. В ответ премьер-министр Тереза Мэй назвала высказывания представителей России по "делу Скрипалей" вызовом здравому смыслу.

26 сентября The Insider и The Bellingcat сообщили, что Руслан Боширов — это 39-летний полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига. По данным группы расследователей, Анатолий Владимирович Чепига родился 5 мая 1979 года в поселке Николаевка Приморского края, расположенной на российско-китайской границе. Он окончил с отличием Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ), которое готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ, утверждают сотрудники изданий.

После этого Чепига служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги принимало участие во второй чеченской войне. В декабре 2014 года Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за выполнение миротворческой миссии.

Что касается сообщника "Чепиги-Боширова" "Александра Петрова", его имя остается неясным, однако газета The Telegraph, которую цитирует InoPressa, установила, что он путешествовал под своим подлинным именем и лишь фамилию заменил на псевдоним. "По некоторым сведениям, контртеррористическая полиция и спецслужбы [Великобритании] знают его подлинное имя", — говорится в статье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обнародованные сведения "новым вбросом", который появился сразу же после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совете Безопасности ООН на тему оружия массового уничтожения.

Дипломат отметила, что Мэй снова озвучила обвинения в адрес России. "Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?" — добавила Захарова в Facebook.