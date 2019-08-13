В Кремле впервые высказались о московских протестах: ничего из ряда вон выходящего

"Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста", - сказал Песков, подчеркнув, что "президент, разумеется, обращает внимание на происходящее".

При этом Песков отметил, что речь идет о "тех или иных акциях в разных жанрах", которые происходят в столице. "В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения", - заметил представитель Кремля.

"Мы считаем <...> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", - заявил Песков, добавив, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими, по всем этим случаям ведется проверка. Он также заявил, что не располагает информацией о возможности переноса выборов в Мосгордуму. "Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался, все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии", - сказал он.

Ранее глава Красносельского муниципального округа Москвы, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин написал открытое письмо главе Центризбиркома (ЦИК) Элле Памфиловой из спецприемника, где отбывает административный арест. Он призвал отменить "псевдовыборы" в Мосгордуму 8 сентября и назначить новое голосование на конец осени, а также обеспечить участие в этих выборах оппозиции. Он допустил, что в этом случае Памфилова может лишиться должности, но взамен пообещал ей "уважение соотечественников".

Глава ЦИК заявила, что веских оснований для переноса выборов нет. По закону, отмена уже назначенных выборов производится исключительно в случае введения военного или чрезвычайного положения на данной территории.

Жесткий разгон протестующих внезапно осудил член Совета Федерации от Иркутской области, основатель и бывший первый командир Бурятского ОМОНа Вячеслав Мархаев, назвав решение примениь силу вместо диалога "во многих случаях избыточным" и непрофессиональным. Мархаев добавил, что "плохая власть борется с недовольными, хорошая - "с причинами недовольства". А эксперты отмечают, что как власть, так и оппозиция могут пойти на эскалацию конфликта, чтобы разрешить нынешнюю тупиковую ситуацию.

Между тем президент РФ сознательно избегает каких-либо высказываний на тему протестов и даже пытается дистанцироваться от них. В субботу, 27 июля, когда прошла первая акция, в ходе которой были задержаны более тысячи человек, президент совершил погружение на батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга" на дне Финского залива. "На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - добавил Путин.

Между тем после акции 27 июля по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга были арестованы 13 человек: Валерий Костенок, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. При вынесении им приговора судья не смущалась и тем, что одно и то же обвинение предъявлялось разным фигурантам, а доказательная база не позволяла говорить о непосредственной виновности обвиняемых.

А 10 августа, когда акции протеста проходили не только в Москве, но и в других городах, и в ходе которых были задержаны более 250 человек, президент провел в Крыму, на байк-шоу "Ночных волков". Господствующей реакцией в соцсети на это мероприятие стало недоумение, а юрист из Владивостока Максим Чихунов в заявлении начальнику отдела ГИБДД по Севастополю указал, что Путин и его окружение ехали на мотоциклах без шлемов, что является административным нарушением.