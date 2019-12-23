"Это трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Будут предприняты все меры для ликвидации этой ситуации", - сказал Песков. Полную расшифровку его ответов опубликовал Telegram-канал "Медузы".

Пресс-секретарь подтвердил, что во время перестрелки президент РФ Владимир Путин и глава ФСБ Александр Бортников находились в Кремле на концерте в честь Дня сотрудников органов государственной безопасности. По словам Пескова, они "частично смотрели концерт", когда стало известно о стрельбе, а когда был перерыв, "а счет шел уже на минуты, они вышли оттуда".

Отвечая журналисту радиостанции "Эхо Москвы" о том, как Путин оценивает работу спецслужб в этой ситуации, Песков заявил, что "не совсем" понимает вопрос и "тему дискуссии", отметив, что ему нечего добавить к уже сказанному. Корреспондент сослался на информацию "Медузы" о том, что один из пострадавших получил ранение уже после ликвидации стрелка, и спросил, так ли это и знает ли об этом президент. Песков посоветовал адресовать этот вопрос правоохранительным органам, добавив, что Путин "безусловно, получал все необходимые оперативные доклады об этом происшествии".

Стрельба на Лубянке произошла 19 декабря, в день ежегодной большой пресс-конференции Путина. Житель Подмосковья Евгений Манюров сначала пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а потом устроил стрельбу по зданию ФСБ на Лубянке. Он убил на месте сотрудника ДПС, дежурившего на парковке возле здания, и тяжело ранил сотрудника ФСБ, позже тот скончался в больнице. Манюрова застрелил снайпер, но в действиях силовиков не было скоординированности, и они до последнего не были уверены в числе и внешнем виде нападавших.

Манюров оказался неудавшимся предпринимателем из Подольска, мотивы его нападения официально не установлены, но, по словам его матери, он "ненавидел КГБшников". Мужчина увлекался стрельбой и даже участвовал в соревнованиях, но показывал низкие результаты. При нападении у него был при себе карабин "Сайга", травматический пистолет "Оса" и нож. Дома у него обнаружили еще несколько единиц оружия, все оно было зарегистрировано.

По данным "Фонтанки", ФСБ, изучив удаленные аккаунты Манюрова в соцсетях, усмотрела в них связь с этнонационалистами из "Этнического национального объединения", но в организации отрицают связь с ним и стрельбой на Лубянке. Инцидент не признали терактом, уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.