"Судить [о побеждающем на выборах в Украине Владимире Зеленском и возможности работы с ним] можно будет только по конкретным делам", — отметил он.
Песков назвал преждевременными разговоры о поздравлениях президента РФ Владимира Путина Зеленскому, а также об их совместной работе. "Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать", — отметил он. "Потому что нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам", — пояснил он. "Тем более — давайте исходить из того, что пока нет официальных результатов выборов, которые просто еще не подведены", — добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что президент России решил не поздравлять Зеленского до публикации окончательных данных ЦИК Украины, Песков сказал: "Мне нечего сказать к тому, что я вам сейчас сказал, мне нечего добавить и нечего разъяснить".
Говоря об отношении к итогам голосования, он подчеркнул, что Россия уважает выбор, сделанный гражданами Украины, хотя легитимность этого процесса уже вызывала вопросы. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден, — отметил Песков. — Вместе с тем, легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в РФ".
Согласно результатам обработки 99% электронных протоколов ЦИК Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский значительно опережает своего конкурента, действующего главу государства Петра Порошенко — 73,21% против 24,46% голосов.
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