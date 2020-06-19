Комментируя задержание Виктора Бабарико, Дмитрий Песков сказал:

— Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси, — заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России. — Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении.

По его словам, кандидатов на пост президента Беларуси может иметь только белорусский народ, а не Россия.

— У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа, — сказал он, отвечая на мнение о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико поддерживается Москвой (цитата по ТАСС).