Комментируя задержание Виктора Бабарико, Дмитрий Песков сказал:
— Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси, — заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России. — Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении.
По его словам, кандидатов на пост президента Беларуси может иметь только белорусский народ, а не Россия.
— У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа, — сказал он, отвечая на мнение о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико поддерживается Москвой (цитата по ТАСС).
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