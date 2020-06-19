aA
Кремль считает внутренним делом Беларуси задержание претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Но крупные российские компании, в том числе «Газпром», находятся под защитой государства, обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.
Dmitrijus Peskovas
Dmitrijus Peskovas
© Itar-Tass / Scanpix

Комментируя задержание Виктора Бабарико, Дмитрий Песков сказал:

— Мы считаем это внутренним делом Беларуси, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Беларуси, — заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России. — Что касается самих выборов [в Беларуси], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении.

Статьи по теме:
Евросоюз готов помочь Беларуси на пути к неизбежным переменам  (8)
Глава Еврокомиссии осуждает задержания активистов в Беларуси  (1)

По его словам, кандидатов на пост президента Беларуси может иметь только белорусский народ, а не Россия.

— У Кремля нет кандидатов на выборах в Беларуси. Кандидаты на выборах в Беларуси есть у белорусского народа, — сказал он, отвечая на мнение о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико поддерживается Москвой (цитата по ТАСС).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Организатор акции "За свободную Беларусь" в Литве: цепь солидарности - наш Балтийский путь (11)

После задержания экс-банкираа Виктор Бабарико ,...

Виктор Бабарико задержан. Его подозревают в махинациях, хищениях и взятках (24)

Баллотирующийся на пост президента бывший...

TOP новостей

Цены на переживающие золотой век усадьбы по карману не всем: выделяются несколько районов (4)

После того как в Литве объявили карантин, цены на...

Ужасная сторона карантина: дети просят о помощи, увеличилось количество убийств (17)

Карантин для многих жителей Литвы стал настоящим...

В Байсогале COVID-19 заразились члены одной семьи: подозревают, что водитель не соблюдал изоляцию

19 июня в Литве установили еще два случая коронавируса...

После гибели мужчины на самокате – важная весть для всех участников движения: забываете несколько правил (7)

В самом начале лета, в июне, несчастье в Паневежисе...

Около ТЦ Akropolis на Иванов день 5 дней будет проходить ярмарка

С субботу посетителей ТЦ Akropolis ждет праздничное...

|Maža didelių žinių kaina