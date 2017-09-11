В Кремле прокомментировали успех оппозиции на выборах в Москве

«Что касается Москвы, большинство за „Единой Россией“. Безусловно, есть побеждающие и от других партий, и это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность. Это и есть политическая конкуренция», — подчеркну пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что отличительной чертой выборов 10 сентября стала «нулевая толерантность к каким-либо нарушениям». По словам Пескова, местные власти реагировали на сообщения о нарушениях «молниеносно».

Явка, как отметил пресс-секретарь президента, соответствует «общеевропейским тенденциям». В Москве она составила 14,8%.

Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве досталось «Единой России», второе место заняла партия «Яблоко». На третьем месте оказались самовыдвиженцы. Глава штаба объединенных демократов Дмитрия Гудкова Максим Кац назвал выборы «невероятным успехом» оппозиции.