В Кремле прокомментировали успех оппозиции на выборах в Москве

В Кремле прокомментировали успех оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в Москве, передает корреспондент Дождя. Там отметили, что победа представителей партий, кроме «Единой России», — «это и есть политическая конкуренция».
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«Что касается Москвы, большинство за „Единой Россией“. Безусловно, есть побеждающие и от других партий, и это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность. Это и есть политическая конкуренция», — подчеркну пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что отличительной чертой выборов 10 сентября стала «нулевая толерантность к каким-либо нарушениям». По словам Пескова, местные власти реагировали на сообщения о нарушениях «молниеносно».

Явка, как отметил пресс-секретарь президента, соответствует «общеевропейским тенденциям». В Москве она составила 14,8%.

Большинство мандатов на муниципальных выборах в Москве досталось «Единой России», второе место заняла партия «Яблоко». На третьем месте оказались самовыдвиженцы. Глава штаба объединенных демократов Дмитрия Гудкова Максим Кац назвал выборы «невероятным успехом» оппозиции.

Телеканал "Дождь"
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