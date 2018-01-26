"Речь не идет о каких-то личных вызовах. Речь идет о несоблюдении или соблюдении российского законодательства", - сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс". Он отметил, что решение о согласовании протестных акций должны принимать региональные и муниципальные власти.

"Мы знаем, что в некоторых городах это разрешается, в некоторых городах принимаются альтернативные предложения, с которыми заявители или соглашаются, или нет. Это нормальный процесс", - заявил пресс-секретарь президента, добавив, что проведение несанкционированных митингов "естественно, будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона" (цитаты по ТАСС).

Песков не стал комментировать возможные действия силовых структур на таких акциях, отметив, что это прерогатива не президента и Кремля, а региональных и муниципальных властей. Он также подчеркнул, что "время перед выборами не означает какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства".

В декабре пресс-секретарь президента говорил, что призывы бойкотировать выборы нужно "скрупулезно" изучить на предмет соответствия законодательству. В Кремле также не согласились с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей.

Напомним, в конце 2017 года не допущенный к участию в президентских выборах Алексей Навальный объявил о проведении забастовки избирателей и призвал россиян выйти на улицы 28 января. По его словам, забастовка будет состоять из четырех пунктов: отказ "называть переназначение Путина "выборами", игнорирование голосования на избирательных участках, активная агитация не ходить на выборы и организация наблюдения, "чтобы не дать им сфабриковать явку".

Уличные акции запланированы в Москве и других городах России. В столице страны мероприятия запланировано на Тверской улице. Власти отказались согласовать заявленный сторонниками Навального маршрут, предложив в качестве альтернативы площадки в парке "Сокольники", в районах Люблино или Марьино. Оппозиционер отверг эти варианты, заявив, что не намерен митинговать "в лесу".

В мэрии Москвы штабу Навального пригрозили прокуратурой, если организаторы продолжат агитировать за участие в "Забастовке избирателей". В МВД заявили, что готовы жестко пресекать попытки "определенных лиц" и "квазиполитиков" использовать президентские выборы в корыстных целях.

На фоне этих заявлений в региональных штабах Навального проходят обыски, полиция задерживает волонтеров, информирующих о планируемых митингах, изымает листовки. В ответ на эти действия Навальный в видеообращении повторил призыв выходить на "забастовку избирателей" вопреки "запугиваниям".