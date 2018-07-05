Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент с отравлением двух человек в британском Эймсбери ”тревожной” новостью, передает РИА ”Новости”.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

По словам Пескова, обеспокоенность вызывает тот факт, что на территории Соединенного Королевства произошел уже не первый случай отравления.

”Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и в связи с подобными проявлениями уже неоднократными в Великобритании”, — сказал Песков.

Ранее замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери.

Gazeta.ru
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