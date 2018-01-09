По его словам, при принятии решения о выводе российских военных из Сирии власти руководствовались тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций.

«При этом все, и президент, отдавали отчет, что вылазки террористов могут продолжиться. И тот контингент, который остается, он обладает всеми возможностями для борьбы с проявлениями террористических вылазок», — сказал Песков.

Накануне Минобороны сообщило, что в ночь с 5 на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 беспилотников боевиков на российские базы «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии. В ведомстве отметили, что никто не пострадал, и ущерб российским базам не был нанесен.

По информации министрества, боевики использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров. В Минобороны подчеркунли, что они могли получить такие инженерные решения «только от одной страны с высокими технологическими возможностями». О какой именно стране идет речь, не уточнялось.

Ранее о попытке атаковать российскую авиабазу в Сирии сообщала правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights. В телеграм-канале Directorate 4, который отслеживает деятельность боевиков, отмечали, что дроны были самодельные. К ним были прикреплены мины «кустарного производства».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что за атаками беспилотников на российские военные базы могли стоять боевики запрещенной в России террористической организации «Ахрар аш-Шам». По информации издания, похожие аппараты использовались террористами и при минометном обстреле базы «Хмеймим» в ночь с 31 декабря на 1 января.