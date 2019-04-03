Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля, пишет rus.err.ee.
Dmitrijus Peskovas
© Itar-Tass / Scanpix

Об этом Песков сообщил в среду, 3 апреля, передает "Интерфакс".

"Да, мы получили соответствующий запрос, и такая встреча сейчас планируется, и готовится", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Рабочий визит Керсти Кальюлайд в Москву, где она примет участие в открытии отремонтированного здания посольства Эстонской Республики, состоится 18 апреля. Накануне также стало известно, что посольство Эстонии в Москве направило в МИД РФ ноту, в которой просит о встрече Кальюлайд с Путиным во время этого визита.

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Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес, который в 2010 году также встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым. С тех пор главы России и Эстонии ни разу лично не встречались.

Из президентов Эстонии с Владимиром Путиным в последний раз встречался Арнольд Рюйтель в 2005 году.

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