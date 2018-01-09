Основными темами в ходе поездок станут социальные обещания, а также история и будущее России.
Целевая аудитория
С этой недели президент и кандидат в президенты Владимир Путин начинает поездки в регионы. Отпуск он не берет, и формально поездки носят рабочий характер. Но выбор тем и аудитории сделан исходя из того, что на старте кампании президент должен пообщаться с наиболее важными электоральными группами, рассказали Дождю два собеседника, близких к Кремлю, знакомых с планами главы государства.
Сейчас наиболее значимая для главы государства аудитория — это рабочие и молодежь. Именно с ними Путин общался в день своего объявления о выдвижении в президенты 6 декабря: тогда он сначала говорил с молодыми участниками форума добровольцев, а потом улетел в Нижний Новгород общаться с рабочими «ГАЗа». 2018 год Владимир Путин начнет с тех же групп, говорят собеседники Дождя.
Ожидается, что в середине этой недели президент отправится в Тверь на местный вагоностроительный завод. В планах главы государства — общение с рабочими этого предприятия. Еще до выдвижения в Нижнем Новгороде он говорил с работниками депо «Москва-Киевская».
Также на этой неделе президент встретится со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Мероприятие пройдет в Кремле, знает собеседник Дождя. С молодежью Путин начал регулярно встречаться еще с начала лета, тогда собеседники Дождя говорили, что Путин через молодое поколение агитирует их родителей, доказывая, что работает ради будущего.
Со старшим поколением президент также будет общаться в ходе кампании. На следующую неделю запланировано участие президента в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Там глава государства будет говорить с ветеранами, отмечает один из собеседников Дождя.
Стартовая тематика
Из планов президента видны и основные темы. Так, на Тверском вагоностроительном заводе президент может официально объявить о планах повысить МРОТ до «прожиточного минимума», говорит источник в Кремле. Соответствующий закон глава государства подписал в конце декабря, он вступает в силу лишь с 2019 года. Но будет хорошо, если глава государства обсудит эту позитивную новость с рабочими и еще раз напомнит об этих планах населению, отмечает собеседник Дождя. По его словам, социальные обещания — важная тема всей избирательной кампании.
Социалке будет посвящено и мероприятие на следующей неделе: запланировано посещение перинатального центра в Подмосковье, глава государства должен говорить о развитии медицины.
Полюбившаяся в Кремле тема «образа будущего» России будет обсуждаться на встрече Путина со школьниками — авторами сочинений на данную тему. «Образ будущего» с прошлого года прорабатывала одна из кремлевских рабочих групп, действовавшая в рамках неформального избирательного штаба главы государства. Тема признана выгодной с электоральной точки зрения, об образе будущего Путин будет говорить часто, прогнозирует собеседник Дождя.
Но не забудет президент поговорить и о славном прошлом России. Во время мероприятий, посвященных прорыву ленинградской блокады, он откроет музей «Прорыв». Также глава государства планирует встретиться с мэрами малых исторических городов.
«Эти темы так или иначе поднимаются в ходе встреч президента с людьми. И до, и во время кампании», — сказал Дождю пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли эти темы основными в ходе всей кампании главы государства.
Конечно, все эти темы будут приоритетными на протяжении всей избирательной кампании, констатирует политолог Виталий Иванов. «Путин обращается к тем социальным группам, которые, во-первых, социологически значительны, во-вторых, политически активны, то есть массово голосуют», — подчеркивает эксперт. По его словам, молодежь неактивна, но, вовлекая ее в политику, глава государства демонстрирует работу на перспективу.
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