Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать освобожденных при обмене между РФ и Украиной, со ссылкой на РИА "Новости" передает gazeta.ru.
Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

По его словам, это не является прерогативой главы государства.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", — заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский первым у трапа самолета встретил украинских участников обмена с Россией.

Статьи по теме:
После обмена пленными Литва призывает Россию отпустить оставшихся в заключении украинцев  (197)
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры после обмена пленными  (4)

Как сообщалось, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся давно ожидавшийся обмен заключенными. В первой половине дня самолет с символикой Украины прибыл в московский аэропорт "Внуково", а в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия".

К украинскому самолету во "Внуково" подъехали два автобуса, которые ранее покинули московское СИЗО "Лефортово", предположительно с украинцами-участниками обмена.

Одновременно с этим в Киеве в аэропорт "Борисполь" прибыли автобусы с задержанными на Украине гражданами России, которые позднее вылетели спецрейсом в Москву.

Всего обмениваются 70 человек.

Статьи по теме:

Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев (40)

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова...

Нидерланды пытались не допустить выдачу России Владимира Цемаха (13)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в...

ЕС, Совет Европы и США приветствуют обмен пленными между РФ и Украиной (4)

Генсек Совета Европы назвал обмен пленными "важным...

Киев опубликовал список вернувшихся в Украину заключенных, Кремль медлит (176)

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в...

Россия и Украина обменялись заключенными (77)

Обмен пленными между Москвой и Киевом завершился....

Россия

Путин уволил из силовых структур России около 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от...

Süddeutsche Zeitung: Главный инструмент сохранения власти Путина больше не функционирует

"Партии Путина, очевидно, приходит конец. Скоро ему...

У сторонников Алексея Навального в пяти городах проходят обыски

Обыски проводятся в офисах штабов Навального в Самаре,...

Ученый из Ижевска, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания Госсовета

В Ижевске 79-летний бывший директор Института человека...

Гендиректора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вызвали на допрос в СК

Следственный комитет вызвал на допрос гендиректора...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (65)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...

Rinkimai Rusijoje

Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI

Единым днём голосования в России завершился...

В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...