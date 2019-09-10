По его словам, это не является прерогативой главы государства.
"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт", — заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский первым у трапа самолета встретил украинских участников обмена с Россией.
Как сообщалось, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся давно ожидавшийся обмен заключенными. В первой половине дня самолет с символикой Украины прибыл в московский аэропорт "Внуково", а в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия".
К украинскому самолету во "Внуково" подъехали два автобуса, которые ранее покинули московское СИЗО "Лефортово", предположительно с украинцами-участниками обмена.
Одновременно с этим в Киеве в аэропорт "Борисполь" прибыли автобусы с задержанными на Украине гражданами России, которые позднее вылетели спецрейсом в Москву.
Всего обмениваются 70 человек.
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