В своем комментарии ведомство упомянуло, в частности, смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в Великобритании в 2006 году из-за отравления полонием. Ответственность за его гибель Лондон, как и в случае со Скрипалем, возложил на Россию.
Также в своем заявлении МИД РФ упоминает "смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов [Бадри] Патаркацишвили и [Александра] Перепиличного, загадочное "самоубийство" [Бориса] Березовского и удушение его делового партнера [Николая] Глушкова".
Комментируя суть самого дела Скрипаля, на фоне которого резко обострились отношения Британии и России, ведомство заявляет, что Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, "не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего".
"Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне", — заявляет МИД.
Британское посольство в Москве 22 марта провело закрытый брифинг для сотрудников других иностранных дипмиссий в российской столице. Гостям мероприятия показали презентацию из шести слайдов, которые, по мнению британской стороны, доказывают причастность России к отравлению Скрипалей.
Представителей самой России на него не позвали, однако в среду газета "Коммерсант" опубликовала слайды, которые, по ее данным, показывали на брифинге сотрудникам иностранных дипмиссий (их подлинность не подтверждена). Среди косвенных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей упоминалось и отравление Литвиненко.
Опрошенные "Коммерсантом" российские эксперты считают, что прямых доказательств причастности России к случившемуся в презентации не было — только косвенные. Однако, по словам посла США в России Джона Хантсмана, именно эта презентация убедила союзников Великобритании выслать ряд российских дипломатов.
За понедельник и вторник 26 стран мира и НАТО объявили о высылке более чем ста российских дипломатов в знак солидарности с Британией. США высылают 60 российских дипломатов, страны континентальной Европы — более 50, Канада — четверых, Австралия — двоих.
Россия пообещала принять ответные меры и также выслать дипломатов из стран, которые выдворили сотрудников российских дипмиссий. Ранее она уже выслала из Москвы 23 британских дипломата в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Лондона.
Инцидент, приведший к очередному существенному охлаждению отношений России и Запада, произошел в британском Солсбери 4 марта. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке. Их госпитализировали, точной информации о состоянии их здоровья нет.
Власти Великобритании считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в России (его разработка началась в СССР), и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Москва.
Сергей Скрипаль работал на советскую и российскую разведку, однако уже после выхода на пенсию был осужден за госизмену. Российский суд установил, что он был завербован британской разведкой. Еще до истечения назначенного ему наказания Скрипаля вместе с еще четырьмя россиянами обменяли на сотрудников российской разведки, задержанных в США. После этого он переехал в Великобританию.
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