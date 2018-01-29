«Главное, чтобы обеспечивались законность, безопасность и общественный порядок», — сказал Песков. Там, где акции были согласованы, они прошли в соответствии с законом, добавил он, отметив немногочисленность этих мероприятий. В населенных пунктах, где акции не согласовали и «последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений», акции не соответствовали законодательству, сказал пресс-секретарь президента.
«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может конкурировать», — сказал Песков.
В воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли «забастовки избирателей». Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы.
По данным «ОВД-Инфо», всего задержали 350 человек, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов. Среди задержанных были инициатор акции Алексей Навальный и член его федерального избирательного штаба Николай Ляскин. Навального вечером в воскресенье отпустили без протокола под обязательство о явке. Ляскина отпустили под обязательство явиться в суд. МВД накануне акций обещали пресекать нарушения закона «абсолютно жестко».
В минувшую пятницу Песков сказал, что акции с призывом не голосовать на президентских выборах в Кремле не считают личным выпадом в адрес Путина. Он назвал важным аспектом акций соблюдение или несоблюдение законов и напомнил, что согласовывать митинги и шествия могут региональные или муниципальные власти. Он добавил, что предвыборный период не подразумевает «какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства» и что несанкционированное проведение акций повлечет реакцию на это нарушение закона.
После того, как Навальный в декабре призвал избирателей к забастовке в день выборов, Песков высказал мнение, что этот призыв следует проверить на предмет его законности.
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