В Кремле не комментируют информацию о встрече Путина и Собчак

«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — цитирует агентство слова Пескова.

Накануне источники русской службы «Би-би-си» рассказали о встрече Собчак с Путиным. По их сведениям, телеведущая встречалась с президентом в рамках съемок фильма о жизни и карьере своего отца Анатолия Собчака, в команде которого Путин работал в начале своей политической карьеры.

Предполагается, что фильм будет приурочен к 80-летию со дня рождения Собчака. По словам матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой, Путин выступит одним из спикеров в фильме.

Кроме того, один из собеседников издания рассказал, что, кроме интервью, Собчак беседовала с Путиным наедине.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — сказал он.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что встреча появилась 1 сентября, дня, когда «Ведомости» написали о возможном участии Ксении Собчак в президентских выборах.

Сама телеведущая называла эту информацию «маразмом» и «попыткой дискредитации». Она рассказала Дождю, что занимается крупным проектом, однако он связан с журналистикой, а не с политикой. Позже Собчак дала интервью журналу Glamour. В нем журналистка впервые не стала отрицать, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране».