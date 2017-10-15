В Кремле не комментируют информацию о встрече Путина и Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о встрече Владимира Путина и журналистки Ксении Собчак, передают «РИА Новости».
Aleksejus Navalnas, Ksenija Sobčiak
© RIA / Scanpix

«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — цитирует агентство слова Пескова.

Накануне источники русской службы «Би-би-си» рассказали о встрече Собчак с Путиным. По их сведениям, телеведущая встречалась с президентом в рамках съемок фильма о жизни и карьере своего отца Анатолия Собчака, в команде которого Путин работал в начале своей политической карьеры.

Предполагается, что фильм будет приурочен к 80-летию со дня рождения Собчака. По словам матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой, Путин выступит одним из спикеров в фильме.

Кроме того, один из собеседников издания рассказал, что, кроме интервью, Собчак беседовала с Путиным наедине.

«После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине», — сказал он.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что встреча появилась 1 сентября, дня, когда «Ведомости» написали о возможном участии Ксении Собчак в президентских выборах.

Сама телеведущая называла эту информацию «маразмом» и «попыткой дискредитации». Она рассказала Дождю, что занимается крупным проектом, однако он связан с журналистикой, а не с политикой. Позже Собчак дала интервью журналу Glamour. В нем журналистка впервые не стала отрицать, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране».

Телеканал "Дождь"
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