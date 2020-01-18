"13 января 2020 года в следственные органы из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования врачами ФГБУЗ КБ N 51 города Железногорска беременности у тринадцатилетней школьницы", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным источников издания "Комсомольская правда. Красноярск", семиклассница забеременела от четвероклассника. У них в соцсетях в пункте "семейное положение" указано, что пара состоит в гражданском браке.
Срок беременности у девочки - 7 недель, и она решила оставить ребенка. Семья школьницы находится на учете как находящаяся в "социально опасном положении", поскольку ее мать болеет раком в последней стадии. При этом в семье есть еще два мальчика трех и пяти лет, и отец - слесарь ЖЭКа, может не справиться с их материальным обеспечением.
Забеременевшую девочку характеризуют как сложного ребенка, но ей готовы оказать поддержку даже в этой ситуации, заверили в школе и в органах соцзащиты.
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