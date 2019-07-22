В Красноярском крае на утро 22 июля бушуют 102 пожара на территории более 656 тысяч гектаров. В Иркутской области – 100 пожаров на территории более 262 тысяч гектаров.
В ведомствах уточняют, что пожары находятся под контролем.
Из-за пожаров в Красноярском крае в Кемерове ввели режим "черного неба". Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу почти на сутки. В регионе наблюдается ухудшение видимости из-за дыма.
В Новосибирской области в МЧС поступило более 700 звонков с жалобами на задымление из-за пожаров в Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае содержание загрязняющих веществ в воздухе выросло вдвое, из-за лесных пожаров норма превышена уже в 2,9 раза. Дым, при этом, распространился и в соседние регионы – в Новосибирскую и Томскую области, в республику Хакасию.
В Красноярском крае и Иркутской области горит более 900 тысяч гектаров леса (1)
В Красноярском крае и Иркутской области горит почти...
ФОТО: охранники "ФСБ-шного" московского клуба избили двух журналистов за плакат с митинга
В московском клубе Arena by Soho Family на входе избили троих...
Сеть "ВКонтакте" анонсировала собственный сервис знакомств
Социальная сеть "ВКонтакте" официально анонсировала...
Western Union ввела лимит на суммы переводов из России за границу
Платежная система Western Union ввела лимит на денежные...
TOP новостей
Экс-министр рассказал о налоге на автомобили в Литве: его будут платить 80% водителей (23)
На минувшей неделе премьер-министр Литвы Саулюс...
Создатели игры в Литве распространяли жуткую рекламу: приглашали пострелять в таборе
В социальной сети Facebook создатели игры gangsteriai.lt...
В Литве почти 7000 молодых мужчин получили штрафы за попытку избежать службы в армии (41)
В 2019 году в Литве за попытку избежать службы в армии...
Рухнули надежды Венцкене: американский суд принял неблагоприятное решение (11)
Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене , которая...
Всеволод Чернозуб. Девятая. Верховная. Зеленая. (1)
Выборы в Верховную Раду девятого созыва продолжают...