"По предварительным данным, 5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство намерено установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также проверить версию о превышении должностных полномочий.
Подробности инцидента приводит "ТВК Красноярск". Инцидент произошел в школе N4 города Сосновоборска. Причем педагоги буквально подвергли ребенка травле. Они сравнили мальчика по имени Прохор с нацистом из-за пучка окрашенных волос. Завуч по учебно-воспитательной работе даже предъявила распечатку портала "Карельская губерния" - "Зачем современные мужчины носят ужасные хипстерские пучки?" Там прямо указывалось: "узелки" на голове уж очень похожи на стрижку "гитлерюгенд"; и вообще "какие-то они немужские".
Когда родители обратились к директору Людмиле Пестовой за объяснениями, она и вовсе предложила перевести ребенка на домашнее обучение. Более того, ранее она заявляла, что окрашивание волос в яркие цвета пошло от западных представителей сексуальных меньшинств.
Издание отмечает, что Прохор сделал модную стрижку с бритыми висками и окрашиванием, поскольку занимается в футбольной секции. И именно такую прическу носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович.
Тренер Прохора по футболу Александр Глушков не видит проблемы в прическе ребенка, его интересуют исключительно способности мальчика и то, как он играет. "Если в Красноярск привезти учителей, директора, завуча, которые начинают эту ситуацию - они просто будут в шоке от того, что в наших школах: каждый 3-й ученик ходит с такими прическами. Они, наверное, предложат закрыть все наши школы красноярские", - добавил тренер.
Прическа "man bun" на пике популярности уже несколько лет. "В разное время такую носили Бэкхем, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. А среди школьников и студентов - это, пожалуй, самая популярная прическа", - пишет "Комсомольская правда".
В комментарии газете пресс-секретарь администрации школы Юлия Крюкова рассказала, что со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.
"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", - заявила она.
А директор школы говорит, что вынуждена следить за внешним обликом учеников в целях их же безопасности. "Это маленький город. Были моменты, когда приходили мужчины из соседних домов. В прошлом году такую "засаду" на меня устроили: "Что вы *** (представителей нетрадиционной ориентации. - Прим. "КП") здесь выращиваете? - вспоминает директриса. - Этакая "нравственность" города. Вернулась я в школу, говорю: мы отвечаем за детей, давайте их оградим от такого".
Родители Прохора подали заявление на имя директора школы с просьбой официально разъяснить претензии к их сыну. С этим ответом они планируют пойти в прокуратуру.
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