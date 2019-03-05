"Дети играли с пневматическим пистолетом. На территории школы были, на большой перемене... Стреляли по банкам. Впоследствии один выстрелил в ногу второму. Их там пять человек было. Попало четырем. Ну, там даже не синяки. Легкие ушибы, никого на госпитализацию не приглашали", - рассказал РИА "Новости" глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Замдиректора местного управления образования также заявила "Открытым медиа", что школьник несколько раз выстрелил, но при этом не целился в людей, хотя одна из пуль, отскочившая рикошетом от стены, попала в ногу одному из участников конфликта. На место приехали врачи, оказавшие пострадавшему помощь. Сейчас на месте работает специальная комиссия с участием полицейских. Директор школы вызвала родителей мальчика на разговор.

Однако другие СМИ рисуют несколько иную картину произошедшего. Как пишет "Комсомольская правда", 14-летний школьник подошел к близлежащему ларьку с пистолетом и начал вымогать деньги у школьников. Когда те отказались отдавать ему деньги, подросток начал стрелять по ногам детей.

Также стало известно, что виновник инцидента стоит на внутришкольном учете и купил пистолет с рук. Вопреки словам главы района, издание сообщает, что после инцидента были госпитализированы пятеро подростков с непроникающими ранами и синяками. Их родители уже написали заявления в полицию.

"Боимся отпускать своих детей в школу. Боимся, что это резонансное происшествие замнут, этот подросток останется безнаказанным", - заявили родители. По их словам, виновник инцидента уже пишет товарищам сообщения с угрозой "всех порвать". Тем временем кто-то из местных жителей накануне якобы слышал слова Ильи о том, что он "придет в школу и всех постреляет".

Как сообщается в Telegram-канале "112", обстрелявший школьников подросток - местный хулиган, которого мать воспитывает в одиночку, потакая "всем прихотям". По данным канала, он два года состоит на внутришкольном учете.

"В этот раз принес обычный дешевый пневматический пистолет с пластиковыми пульками и начал стрелять по ногам учеников", - сообщает паблик. Пострадавшие пожаловались директору школы, а та вызвала полицию. Против подростка может быть возбуждено уголовное дело о вымогательстве или разбое, добавляет канал.

В январе прошлого года подобный инцидент произошел в школе N127 в Перми, когда двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения, а также ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет, из них 12 были госпитализированы. Учительница, пытавшаяся защитить школьников, получила 17 ножевых ранений и впоследствии была представлена к медали "За отвагу".

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй - бывший ученик. В ходе расследования уголовного дела оба прошли психиатрическую экспертизу, после чего ученик школы был переведен в психиатрический стационар. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство, к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Другому подростку в декабре прошлого года было назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

19 января 2018 года девятиклассник в Улан-Удэ напал с топором на учеников седьмого класса и учительницу русского языка и литературы, после чего поджег класс при помощи бутылок с зажигательной смесью. Шесть человек получили ранения, нападавший также был доставлен в больницу после попытки покончить с собой. Впоследствии он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Еще один подобный инцидент произошел в школе в Челябинской области: школьники устроили драку, в ходе которой один из участников потасовки ударил оппонента ножом.

А в январе нынешнего года возле школы в Красноярском крае был задержан девятиклассник, пришедший в школу с ружьем. В фойе его встретил дежурный, который спросил, зачем он пришел. Ученик развернулся и вышел из здания, открыв стрельбу на улице, после чего администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы.

В результате происшествия никто не пострадал, выяснилось, что школьник стрелял в воздух. Впоследствии участковый полицейский уговорил его отдать ружье. Один из учеников рассказал, что школьник пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе, а его собственных родителей лишили родительских прав.