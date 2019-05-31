Счетная палата России выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли страны на 50 млрд рублей. Это на 730 с лишним миллиардов меньше, чем годом ранее, однако столь большой разрыв связан "с изменениями в регулировании и оценке нарушений", заявил глава СП Алексей Кудрин в Совете Федерации в среду, 29 мая.
"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей", — сказал Кудрин. Он напомнил, что в 2017 году только на нарушения "Роскосмоса" пришлось 785,5 млрд рублей.
Ранее Кудрин заявлял, что "Роскосмос" является рекордсменом по финансовым нарушениям: в 2017 году 40 процентов нарушений, выявленных СП, пришлось именно на российское космическое ведомство. В целом, за 2018 год Счетная палата выявила нарушений на 772 млрд рублей.
В космической отрасли России выявлены нарушения на 50 млрд рублей
Годом ранее только в "Роскосмосе" было выявлено...
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