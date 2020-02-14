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Путин заявил, что во время его президентства не допустит появления "родителя 1 и 2" вместо "папы и мамы". Обсуждая поправки в конституцию, он поддержал определение брака как союза мужчины и женщины.
LGBT vėliava
LGBT vėliava
© Shutterstock

Президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины. "Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", - заявил Путин в Москве в четверг, 13 февраля, на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ. Эту фразу он адресовал депутату Ольге Баталиной, которая выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. По мнению Путина, неполные семьи можно тоже считать семьями.

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Ранее предложение закрепить в преамбуле конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Одновременно президент России высказался против воспитания детей в однополых союзах. "Что касается "родителя номер 1 и родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет "папа" и "мама", - подчеркнул он.

В Германии однополые браки законодательно разрешены с лета 2017 года. С октября 2017-го по декабрь 2018 года каждый 14-й брак, заключенный на территории ФРГ, был оформлен однополыми партнерами. С 2017 года в Германии разрешено усыновление детей в однополых браках.

Deutsche Welle
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